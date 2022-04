Statistiker: „Schweres Versagen des Managements“

Unterschiede gibt es auch zwischen den gelisteten Corona-Todesfällen im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) und den Todesfällen bei der Statistik Austria. Auch das kann sich Neuwirth nicht so ganz erklären: „Nach der Vorgabe des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) zählt ein Verstorbener als Corona-Toter, wenn ein positiver Fall vorliegt, der Betroffene Symptome aufweist und der positiv Getestete innerhalb von vier Wochen verstirbt, ohne zuvor einen Genesenen-Status bekommen zu haben“, so der Statistiker Mittwochabend in der „ZiB2“.