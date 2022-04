1. Klassiker-Sieg: Teuns gewinnt Fleche Wallonne!

Der zweifache Tour-de-France-Etappensieger Teuns war 2017 auf der „Mur“ schon Dritter gewesen, am Mittwoch klappte es mit dem Sieg. „Ich habe lange davon geträumt“, sagte Teuns. „Ich war am Beginn der Mauer in einer perfekten Position und habe gewusst, was ich gegen Valverde machen muss.“ Alaphilippe meinte, er selbst und das Team hätten das Maximum gegeben. „Meine Beine waren nicht gut genug, der Stärkste hat gewonnen.“