Neue Managerin und Schilder für noch mehr Gäste

„Um Interessierte zum Anlegeplatz zu führen, arbeiten wir an neuen Leit- und Orientierungssystemen in der Stadt. Auswärtige Gäste werden ab August auch von einer Wertschöpfungsmanagerin empfangen und informiert. Sie ist im Lentos stationiert“, so Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer zu den Neuerungen. Ganz im Sinne von Wurm & Noé-Geschäftsführerin Margit Noé: „Unseren Durchschnitt von 200 Gästen pro Tag wollen wir heuer deutlich steigern.“ Als Vorgeschmack kann man am 23. und 24. April eine Runde mit dem Barefoot Boat by Til Schweiger drehen, ehe die MS Linzerin ab 30. April dreimal täglich (11, 13, 15 Uhr) mit ihren Hafenrundfahrten startet.