Mega-Prämien für Österreichs Paralympics-Sportler

Österreichs erfolgreiche Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei den Winter-Paralympics in Peking haben fünf Wochen nach den China-Spielen am Mittwoch in Wien ihre Medaillen-Prämien erhalten. Insgesamt schüttete das Österreichische Paralympische Committee (ÖPC) für 13 Mal Edelmetall 162.500 Euro an SportlerInnen und Guides aus, so viel wie nie zuvor.