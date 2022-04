Achtung vor Stornofallen bei Corona-Infektion

Komplizierte Regelungen

Aber Achtung: Bei einer Covid-Erkrankung kurz vor Reiseantritt hilft dies wenig. Das Zeitfenster bis zum Reisebeginn muss zusätzlich mit einer Stornoversicherung abgedeckt werden. Und da wird es richtig kompliziert: Fünf Versicherungen übernehmen die Stornokosten für den Fall einer Corona-Erkrankung der versicherten Person vor Reisebeginn. Besteht nur der Verdacht einer Infektion und die Reise muss abgesagt werden, so übernehmen vier dieser Versicherer auch hier die Stornokosten. Wenn Reisende während des Urlaubs an Corona erkranken, so übernehmen zwei Anbieter die Behandlungskosten, zahlen für eine Rückreise und die zusätzlichen Aufenthalts- bzw. Quarantäneunterbringungskosten.