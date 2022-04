Gefährliche Sprünge und träge Männchen

Kein Weg scheint ihnen zu weit oder zu gefährlich: Tausende Kröten, Frösche und Molche sind im Frühjahr und Herbst auf Wanderschaft. Sie wollen zurück zu dem Gewässer, in dem sie geboren wurden. Am heutigen Samstag wird der internationale „Rettet-die-Frösche-Tag“ begangen, mit dem auf die Gefährdung der Amphibien weltweit aufmerksam gemacht werden soll. In Wien werden seit Jahren Maßnahmen und Vorkehrungen zum Schutz dieser bedrohten Tiere gesetzt.