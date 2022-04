Scooter: „Wir können gut über uns selbst lachen“

Deine Textfetzen wie „the chase is better than the catch“, „I am the horseman“ oder „respect to the man in the icecream-van“ sind in ihrem dadaistischen Humor fast schon prägend für mehrere Generationen Scooter-Fans. Bist du darauf besonders stolz?

(lacht) Das ist die Ironie des Schicksals. Am Anfang haben sich alle darüber mokiert, was für ein Blödsinn das sei. Ich habe mir aber immer Mühe gegeben und saß oft grinsend am Schreibtisch, weil ich manche Zeilen so witzig fand. Das wurde von den meisten erst viel später wahrgenommen. Der Erfolg war auch da, als diese Details nicht bemerkt wurden, aber heute wird das noch besser angenommen. Manchmal werde ich auf der Straße angesprochen und mir werden meine eigenen Zitate entgegengeschleudert. Das finde ich schon toll.