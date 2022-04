Chrissy Teigen erfreut Fans mit nackten Tatsachen

Die Aufnahme entstand in Chrissy Teigens Badezimmer. In der einen Hand hielt die Model-Schönheit ihr Mobiltelefon, während sie mit der anderen den Großteil ihres üppigen Busens verdeckte. „Das ist großartig“, seufzte sie in der Bildunterschrift. Doch man(n) muss schon genau hinschauen, um zu erkennen, welches Hoppala die 36-Jährige ihren Fans eigentlich zeigen wollte.