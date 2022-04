Justizanstalt Eisenstadt - Alltag hinter Gittern

Wer im Burgenland in Haft landet, für den führt der Weg in die Justizanstalt Eisenstadt. „Wir verfügen über Einzel- und Doppelzellen“, so Oberstleutnant Klaus Faymann, der die Anstalt derzeit interimistisch leitet. Sobald ein Gefangener eingeliefert wird, sind die Justizwachbeamten für ihn verantwortlich. Dieser Job ist zwar hart und nicht ungefährlich, die Bezahlung aber gut.