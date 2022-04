Millionenschwere „Wühlarbeit“ im Linzer Landhaus

Permanenter Überdruck ist das Ziel

Herzstück des Projekts ist die Optimierung der „Krima“-Räume, also des Krisenmanagements: „Diese Pandemie zeigt uns einfach, was wir da an Infrastruktur brauchen“, erläutert Watzl. Wobei die Vorsorge bis zur Bewältigung atomarer Ereignisse geht, jedenfalls wenn es sich um Zwischenfälle in einem AKW samt „Fallout“ handelt: „In den Krisenräumen wird belüftungstechnisch Überdruck erzeugt, damit Immissionen von außen nicht hereinkommen“, beschreibt Watzl. „Herrscht in der Landesverwaltung nicht ohnehin permanent Überdruck?“, fragen wir. Auch in schwierigen Zeiten muss ab und zu ein Scherz erlaubt sein