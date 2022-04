Diese Kärntner Sprengel sind zu Ostern ohne Arzt

Prettner: „Dichtes Netz an Ärzten“

Aus dem Büro von SP-Gesundheitsreferentin Beate Prettner heißt es, dass sowas durchaus vorkommen könne, es aber nicht schlimm sei. „Wir haben in Kärnten so ein dichtes Netz an Ärzten aufgebaut, dass der Nachbarsprengel ohne Probleme einspringen kann“, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Außerdem handle es sich maximal um einen halben Tag, wo kein Bereitschaftsarzt verfügbar sei. „Auch der Covid-Visitendienst kann in dieser Zeit einspringen und zur Not gibt es noch die Luftrettung.“