Manege frei für die Wrestling-Show im Zirkuszelt

Ohrenreiberl statt Hochseilakrobatik; Haltegriff statt Todesrad; Wurf statt Friesenhengst – der Circus Alex Kaiser stellt sein Zelt jeweils freitags den talentiertesten Wrestlern Österreichs zur Verfügung. Zu bestaunen ist die zweieinhalbstündige Show in Neusiedl am See (6. Mai), Oberpullendorf (13. Mai), Riedlingsdorf (20. Mai) und Güssing (27. Mai).