Mehr Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen

Was kann man für einen besseren Schlaf machen?

Bleiben und leben Sie in einem regelmäßigen Rhythmus. Seien Sie körperlich aktiv, und verbringen Sie so viel Zeit wie möglich im Tageslicht. Vermeiden Sie Stress so gut es geht, und planen Sie auch Pausen ein. Keine koffeinhaltigen Getränke nach 14 Uhr (Kaffee, schwarzen Tee, Cola). Bei Erwachsenen: wenig Alkohol und keinesfalls als Schlafmittel einsetzen. Auch ein Tipp für Erwachsene: wenig oder gar nicht rauchen. Keine schweren Mahlzeiten und keine Schokolade, 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafengehen. Allmählich die geistige und körperliche Aktivität vor dem Zubettgehen verringern - Handy aus! Im Schlafzimmer für eine angenehme Atmosphäre sorgen (als angenehme Raumtemperatur gelten circa 19 Grad Celsius - vorher lüften für mehr Sauerstoff, Düfte, frische Bettwäsche, keine Uhren). Abends relativ früh und leicht essen, aber nicht hungrig zu Bett gehen.