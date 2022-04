Rasche Hilfe: 200 Engel für die Ukraine

„Wir wollen Kindern ein sicheres zuhause bieten“

Das Besondere an dieser von dem Amerikaner Adam Shepard spontan ins Leben gerufenen Hilfsorganisation: Die spontanen und unbürokratischen Einsätze! Denn beinahe täglich lenkt ein „Vienna-Missionar“ einen Bus an die Grenze zur Ukraine, um dort - freilich gut durchdacht und bestens organisiert - Flüchtlinge abzuholen. Auch „Überlebens“-Pakete sind in präziser Regelmäßigkeit, und je nach Bedarf unterwegs zu den notleidenden Menschen.