2203 Ukrainer sind bisher in Kärnten angekommen

Inzwischen haben sich 400 Gasteltern gemeldet, die unbegleitete Minderjährige aufnehmen würden. 296 Kinder und Jugendliche haben bereits einen regulären Schulplatz, sie sind privat untergebracht. Erst am Sonntag kam ein Bus in Kärnten an, die jugendlichen Fußballer und ihre Betreuer werden Privatquartiere beziehen. „Sie werden mittels Distance Learning unterrichtet und haben ständig Kontakt in die Heimat, ihre Eltern werden nachkommen“, so Kurath.