Braucht es bei uns eine Spritpreis-Obergrenze?

Die Spritpreise in Österreich sind weiterhin auf einem Rekordniveau. Auch wenn die Preise von vor einem Monat wieder gesunken sind, sind Sie noch immer überdurchschnittlich hoch. In Ländern wie Slowenien oder Ungarn wurde deshalb eine Preisobergrenze eingeführt, um Autofahrer zu entlasten. In Österreich wird den hohen Spritpreisen durch u.a. eine Erhöhung der Pendlerpauschale der Kampf angesagt aber reicht dies aus? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!