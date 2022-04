Tallulah Willis zieht für Papa Bruce Hochzeit vor

Bruce will „so viel Zeit wie möglich“ mit Familie verbringen

Wann genau die Hochzeit nun stattfinden soll, sickerte zwar nicht durch, dafür aber, dass Bruce Willis alles dafür tue, um beim großen Tag seiner jüngsten Tochter so fit wie möglich zu sein. Unter anderem esse er gesund und mache Sport - wichtige Maßnahmen bei der Krankheit Aphasie. „Er will so viel Zeit mit seiner Familie verbringen wie möglich, bevor die Krankheit schlimmer wird“, so der Insider.