Wien: Grillverbot aufgehoben, aber es gibt Regeln

Vorsicht weiter geboten

Ab sofort darf der Grill an den besagten Orten wieder angezündet werden. Seitens des Forst- und Landwirtschaftsbetriebes der Stadt Wien wird allerdings um Rücksichtnahme und Beachtung der Grillplatzregeln gebeten. „Gräser, Sträucher und Bäume leiden unter der starken Hitzeentwicklung, darum beim Grillen auf ausreichend Abstand zur Vegetation achten“, so der Rat. Auch müssen Glut und Asche unbedingt in die von der Stadt Wien bereitgestellten Betongefäße entsorgt werden, um Bränden vorzubeugen.