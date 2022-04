Flip The Coin: Neuer Verein für Wiener Kulturszene

Unter dem Banner „Flip the Coin“ verwirklichen sich DJ Ferdinand Doblhammer und Tänzerin Lea Karnutsch auf mehreren künstlerischen Ebenen. Seit Anfang 2021 kreieren sie interdisziplinäre Performances an der Schnittstelle zwischen Tanz, Medienkunst und Musik und setzen sich nun vermehrt in Wien in Szene. Das Ziel des Vereins ist so simpel wie nachhaltig: Man möchte an neuen und innovativen Bühnenstücken forschen und sie dem Publikum auf unterschiedlichen Ebenen näherbringen.