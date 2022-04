„Corona-Gutschein“ für Hotel bereitete Probleme

Ein Doppelzimmer für zwei Personen in einem Hotel in Tirol hatte Wilhelm K. für März 2020 über eine Reise-Plattform gebucht. Und dafür auch eine Anzahlung geleistet. Der Urlaub musste dann wegen Corona storniert werden. Für den angezahlten Betrag erhielt der Leser in weiterer Folge eine Gutschrift vom Hotel.