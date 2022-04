Trainerfrage spaltet Dortmunds Führungsriege

Watzke will nämlich weiter am ehemaligen Red-Bull-Salzburg-Trainer festhalten, ihm eine zweite Chance geben. Die Resultate der Schwarz-Gelben unter der Führung des 45-Jährigen seien zwar ausbaufähig, dennoch sei sein starker Charakter das größte Argument, um mit Rose auch in die nächste und damit seine zweite BVB-Saison zu starten.