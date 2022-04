Schramböck-Idee: Österreich als Apotheke Europas

Noch heuer soll eine US-Delegation, angeführt von US-Handelsministerin Gina Raimondo, dazu nach Österreich kommen. Würde die duale Ausbildung in Amerika umgesetzt, profitieren davon auch heimische Firmen mit Werken in den Vereinigten Staaten, wie z. B. Egger, Voest, Miba oder KTM. Insgesamt beschäftigen unsere Unternehmen in den USA rund 50.000 Menschen.