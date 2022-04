Darum hasste Maisie Williams ihre „GoT“-Rolle

„GoT“-Revival? Vielleicht!

2019 wurde „Game of Thrones“ nach acht Staffeln zur großen Enttäuschung der Zuschauer beendet. Auf die Frage, was Williams an der Serie vermisst, fand sie eine klare Antwort: „Kann ich sagen, nichts davon? Ich denke nicht, dass es gesund ist, denn ich habe es geliebt. Ich betrachte es so liebevoll und mit so viel Stolz. Aber wieso sollte ich mich traurig fühlen über die beste Sache, die mir je passiert ist? Ich will es nicht mit Gefühlen des Schmerzes verbinden.“