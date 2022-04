Devotionalien-Laden für den IS im Netz betrieben

Prediger-Schriften entdeckt

Dem nun Angeklagten konnte keine Beteiligung an dem Anschlag nachgewiesen werden. Aber laut Anklage soll er den Dschihad verherrlichen. Bei ihm wurden auch Schriften eines Predigers gefunden, der laut Gutachten als „Nummer eins des IS in der Türkei“ gilt. Diese Schriften sollen auch über einen Internet-Vertrieb verkauft worden sein. Ebenso wie Tassen mit IS-Flaggen oder Schokolade-Täfelchen mit dem Emblem der Terrororganisation.