Knapp 16.000 Bewerber für Medizin-Unis

Knapp zwei Drittel der Bewerbungen kommen auch in diesem Jahr von Frauen. Die meisten Anmeldungen gibt es in Wien (7881), gefolgt von Innsbruck (3350) und Graz (2650). Die wenigsten Anmeldungen verzeichnet die Universität Linz (1907), wo zugleich 70 zusätzliche Plätze entstehen. Insgesamt stehen 1850 Studienplätze zur Verfügung, das sind um 110 mehr als im Vorjahr. Davon gehen in der Humanmedizin mindestens 95 Prozent an allen Universitäten an Kandidaten aus der EU und mindestens 75 Prozent an Bewerber mit österreichischem Maturazeugnis. In der Zahnmedizin ist diese Quotenregelung hingegen gefallen. Hier werden die Plätze unabhängig von der Nationalität an die Bewerber mit dem besten Testergebnis vergeben.