Umwelt-Alarm in sensiblem Natura2000-Gebiet

„Welcher Teufel hat den Bürgermeister geritten, dass er den Teufelsgraben zuschütten lässt“, ärgert sich SPÖ-Gemeinderat Ludwig Fingerhut. Der Anlass sind Anschüttungen entlang des Weges beim Teufelsgraben. Unter dem Material sind auch Kanalrohre und Gummidichtungen. Fingerhut ortet eine Umweltsünde - das Areal ist Natura-2000-Gebiet. In den vergangenen Wochen hätten dort Dutzende Lkw Aushub abgeladen. „Wer weiß, was darunter noch alles lauert“, so der rote Gemeinderat. Er sieht Bürgermeister Johann Mezgolits (ÖVP) in der Verantwortung.