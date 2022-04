Nach der Osterjause wird auf der Wiese gekegelt

Kegeln als Freiluftsport auf Bahnen bei den Gasthäusern ist aus dem Landschaftsbild in Kärnten bereits weitgehend verschwunden. Im Rahmen eines Osterbrauches in Eberndorf wird aber immer noch fleißig „geschoben“. Am Montag heißt es ab 13 Uhr auf einer Wiese vor dem Stift wieder: „Gut Holz!“