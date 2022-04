Kann Österreich im Krieg Vermittler sein?

Österreich als Vermittler für Frieden?

Kann und soll Österreich nun als Vermittler in diesem Krieg auftreten? Oder sollten wir uns lieber in unserer Neutralität völlig zurückhalten? Darüber diskutiert Katia Wagner mit, unter anderem, den Außenpolitik-Sprechern der NEOS (Helmut Brandstätter) und der Grünen (Ewa Ernst-Diedzic) am Mittwoch um 20.15 Uhr auf krone.tv. Reden Sie mit und schalten Sie ein!