Rot-weiß-roter Skicrosser zieht Schlussstrich

Der 30-Jährige hatte in der abgelaufenen Saison in Val Thorens (Fra) mit Rang neun sein bestes Weltcup-Resultat einfahren können, kämpfte aber mit der Konstanz und wurde nicht für Olympia in Peking nominiert. „Leider hat es bei mir nach gutem Saisonstart nicht so funktioniert wie erhofft“, sagt der Head-Pilot, der vor vier Jahren von den Alpinen - wo er einen dritten Platz bei der Weltcup-Kombi in Wengen im Jänner 2017 und drei Silbermedaillen bei Junioren-WMs zu Buche stehen hatte - zu den Skicrossern gewechselt war.