Jeder vierte Österreicher verreist heuer zu Ostern

Hälfte der heimischen Beherbergungsbetriebe hat derzeit offen

Der Obfrau des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich zufolge hat derzeit etwa die Hälfte der heimischen Beherbergungsbetriebe offen. Die Auslastung in der Ferienhotellerie liege bei 70 bis 75 Prozent, so Susanne Kraus-Winkler. „Die Wellness- und Thermenhotels sind im Westen sehr gut gebucht“, berichtete die Branchensprecherin in der ORF-Radiosendung und verwies dabei auf den „Nahmarkt Deutschland“. In den Städten sei die Lage weniger rosig als im Süden und Westen des Landes, betonte ÖHV-Präsident Veit.