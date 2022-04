Mario Barth fliegt nach Masken-Streit aus der Bahn

„Ich bin in Hanau jetzt polizeilich bekannt“

Den Tag werde er nie wieder vergessen, scherzte Barth. „Ich bin in Hanau jetzt polizeilich bekannt“, musste er über die Situation herzlich lachen. Dennoch werde es „Konsequenzen“ für die Deutsche Bahn geben, er wolle den Fall „jetzt juristisch“ klären, erklärte er anschließend seinen Fans auf Social Media, denn: „Ich trage in der Regel, egal wo ich bin, eine Maske.“