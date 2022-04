Bielefeld-Legionär: „Müssen um unser Leben rennen“

Die Horror-Wochen für den deutschen Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld gehen weiter. Das 0:4-Debakel am Samstag beim VfL Wolfsburg war ein sportlicher Offenbarungseid. Dazu kommen zwei Kopfverletzungen binnen einer Woche. Das Abstiegsgespenst geht um. „Wir müssen in jedem Spiel jetzt um unser Leben rennen“, forderte Kapitän Manuel Prietl. Der Steirer weiß, was auf dem Spiel steht. Erst 2020 war er mit der Arminia ins deutsche Oberhaus aufgestiegen.