„Unglaublich!“ Zwei Probleme bei Red Bull Racing

„Übergewicht“ bei Red Bull

„Wir sind nicht in der Lage, so schnell und so leicht ins richtige Reifenfenster zu kommen wie Ferrari. Wir sind deutlich schwerer als Ferrari, ein Gewichts-Handicap von mindestens zehn Kilo. Auf Zeit umgerechnet sind das drei Zehntel“, verwies Marko auf einen Rückstand, den er „alarmierend“ nannte. Ferrari sei „ohne jegliche Graining-Probleme gefahren“ und habe das Tempo an der Spitze locker kontrollieren können. Die Scuderia „war in ihrer eigenen Liga“, befand Horner. „Wir müssen verstehen, was das Problem ist, und es beheben.“