„Gratis-Öffis sind ein populistisches Zuckerl“

Geld lieber für den Ausbau

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) kann dem Salzburger Modell wenig abgewinnen – er steckt das Geld lieber in den Ausbau des Öffinetzes statt in „populistische Zuckerl“: „Dort, wo es ein Öffi-Angebot für den Arbeitsweg gibt, ist jeder gut beraten, dieses zu nutzen.“ Von der Aktion benachteiligt werden würden jedoch jene Pendler, bei denen das Angebot fehle oder sich nicht mit den Arbeitszeiten vereinbaren lasse. Steinkellner wolle das Steuergeld „zielgerichtet“ einsetzen, denkt dabei vor allem an das Milliarden-Projekt Stadtbahn.