„Er war ein extremer Glücksgriff, Jossi ist der perfekte Franz“, sagt Filmproduzentin Katharina Posch. Dass er im Film sein Debüt gibt, merkt man Jossi, der in seiner Freizeit gerne Mangas liest oder zeichnet, nicht an. Gekonnt agiert der Schüler an der Seite seiner bekannten Filmeltern Ursula Strauss und Simon Schwarz und seiner nicht minder bezaubernden Filmfreunden Nora Reidinger (Gabi) und Leo Wacha (Eberhard). Als der Elfjährige den fertigen Familienfilm erstmals sah, war er erleichtert. Sagte er doch zuvor: „Was mach ich bloß, wenn mir der Film nicht gefällt?“