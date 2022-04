12.504 Neuinfektionen und 40 weitere Todesfälle

Insgesamt befinden sich derzeit 2528 Corona-Infizierte in den Spitälern, um 70 weniger als noch am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten stieg allerdings leicht an: Fünf Patienten mussten in den vergangenen 24 Stunden neu aufgenommen werden. Aktuell werden in Krankenhäusern 208 Intensivpatienten behandelt.