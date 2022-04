Kärntner Schüler erobern das Tanzparkett zurück

In Villach wurde ein Hilfspaket geschnürt, um die zuletzt in Velden ausgetragenen Schulbälle heimzuholen. Das besteht aus einer 1000 Euro-Subvention, der Befreiung von der Vergnügungssteuer und der Möglichkeit, eine Schülerbar zu betreiben. Nun hat man sogar einen Ball mehr als vor Corona. Die Gymnasien Perau und St. Martin feiern erstmals getrennt. St. Martin am 17. Juni noch in Velden, Perau löst am 25. Juni im Parkhotel die „license to celebrate“ ein.