Wiens hässlichster Spielplatz wird endlich saniert

Neue Parkbank an der Autobahnabfahrt regt auf

Szenenwechsel in die Leopoldstadt. Hier steht seit einigen Tagen die wohl absurdeste Parkbank Wiens (siehe auch Video oben). Sie liegt direkt an der Tangenten-Abfahrt. In Absprache mit einem nahen Pflegewohnheim sei die Bank aufgestellt worden, „um vor allem für ältere Menschen, die an der Ampel warten, eine Sitzgelegenheit zu schaffen“, so die MA 28 auf „Krone“-Anfrage.