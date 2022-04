Melbourne-Rennen: Ein Feuerwerk an Überholmanövern

Im Moment scheint niemand in der Lage, über eine Renndistanz mit den beiden Teams konkurrieren zu können. Das gilt auch für Lewis Hamilton, der sich wie das gesamte Mercedes-Team laut Toto Wolff „wieder in einer neuen Situation“ sieht. „Du kannst nicht mit dem Anspruch, wir bügeln alles nieder, in eine Saison starten. Das haben wir auch nie gemacht. Daher ist das jetzt auch ein Teil unserer persönlichen Weiterentwicklung“, erklärt Wolff.