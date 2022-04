Toto Wolff: „Wir wissen, wo die Latte liegt“

Die „Superhirne“ der „Silberpfeile“ arbeiten in Brackley und Brixworth unter Hochdruck, um speziell das Problem des „Porpoising“ („Hüpfen“ des Autos) zu lösen. Aber Wolff weiß: „Wir haben den Aeroeffekt des Unterbodens unterschätzt und versuchen nun, das zu lösen, ohne den offensichtlichen Weg zu gehen. Das Einfachste wäre es, den Boden steifer zu machen. Wir glauben aber, dass wir die aerodynamische Performance halten können, ohne dass es brettlhart wird. Da man die extrem hohen Geschwindigkeiten nicht im Simulator testen kann, muss dies auf der Strecke (10x schneller) gelernt werden.“ Dieses Lernziel zu erreichen, birgt ein zeitliches Problem in sich. „Wir nähern uns schrittweise an, aber die anderen schlafen ja nicht. Und die haben dieses Problem schon im Februar verstanden.“