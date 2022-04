Nach dem Berg ruft unsere ÖSV-Asse nun der Sand

Der eine haut nach Thailand ab, der andere reist in die USA und der dritte im Bunde ist schon wieder in Norwegen und sammelt noch Kilometer auf den Langlaufski - am 9. April nimmt Johannes Lamparter am „Janteloppet“ teil. Aber bevor die Jungs sich in alle möglichen Richtungen zerstreuen, wollten wir uns nochmal treffen, einen schönen Saisonabschluss feiern“, so Patrick Muring. Der Tiroler ist der „Boss" der Jump & Reach Familie. Jener Organisation, die Österreichs erfolgreichste Wintersportler unterstützt. Eine eingeschworene Truppe, die heuer insgesamt sieben Weltcupsiege und Olympia-Gold im Team holte.