Bayerns Joshua Kimmich: „Waren noch gut bedient“

Dabei hätte die erste Niederlage in der Fremde seit 22 Spielen (0:3 im September 2017 bei Paris SG) in der Königsklasse durchaus höher ausfallen können. „Wir müssen ehrlich sagen, dass wir mit dem 0:1 noch gut bedient sind“, befand auch Joshua Kimmich. Der deutsche Rekordmeister agierte ungewohnt fehlerhaft, der Bayern-Motor kam nie richtig auf Touren. So blieben Thomas Müller & Co. nach 30 Treffern in den vorigen acht Spielen erstmals torlos. „Es ist nicht der Gegner, über den man locker drüberspazieren kann“, lobte Müller das Team von Unai Emery.