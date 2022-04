Nur 24 Anrufer in 3 Jahren beim Heimwegtelefon

Das Heimwegtelefon feierte 2019 Premiere und wurde infolge der Corona-Ausgangsbeschränkungen zwischenzeitlich abgestellt, aber immer wieder auch aktiviert. Doch trotz intensiver Bewerbung hatte sich das Heimwegtelefon, das auch für Linz von der Ordnungswache in Graz betrieben wurde, nie richtig etabliert. So liegen der „Krone“ die Anruferzahlen vor: Im Jahr 2019 zum Start nutzten 20 Personen das Service, in den Folgejahren 2020 und 2021 sogar nur noch zwei (!) pro Jahr.