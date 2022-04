Alicia Vikander verrät ihre Sexszenen-Klausel

Einmal reicht!

Danach beschloss die 33-Jährige, die seit 2017 mit ihrem Kollegen Michael Fassbender verheiratet ist, sich eine Sexszenen-Klausel in ihre Verträge schreiben zu lassen: „Ich habe seither die ‚Eine-Klappe-Regel‘. Die Crew weiß von Anfang an, dass ich Intim-Szenen nur ein einziges Mal spielen werde. Das klappt gut, weil jeder dann nur noch hoch konzentriert auf seinen Job ist - was dann auch weniger merkwürdig und unangenehm ist!“