Jeder zweite Schüler leidet unter der Pandemie

„Die Med-Uni Wien hat bereits im Oktober festgestellt, dass mehr als die Hälfte der Schüler durch die Pandemie an depressiven Symptomen leiden. Zugleich würden 70.000 kassenfinanzierte Therapieplätze fehlen, deren Ausbau etwa auch die Bundesjugendvertretung seit Herbst fordert“, sagt der Linzer Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) in Reaktion auf den „Krone“-Bericht über gleich drei Suizidversuche in einer Linzer Mittelschule: „Aus den Untersuchungen für den Linzer Gesundheitsindikator wissen wir, dass fachspezifische medizinische Angebote von Menschen aus ganz Oberösterreich überdurchschnittlich gern in der Landeshauptstadt in Anspruch genommen werden.“ Beim Ausbau sollte man sich ebenso auf den immer besser erreichbaren Zentralraum konzentrieren.