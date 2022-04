Nordkorea droht Nachbar Südkorea mit Atomwaffen

Der Süden könne dieses Schicksal vermeiden, indem er jeden „fantastischen Tagtraum“ eines Präventivangriffs auf einen atomar bewaffneten Staat aufgebe, so Yo Jong. Der südkoreanische Verteidigungsminister Suh Wook hatte am Freitag gesagt, sein Land verfüge über eine Reihe von Raketen mit deutlich verbesserter Reichweite, Genauigkeit und Leistung, die in der Lage seien, jedes Ziel in Nordkorea genau und schnell zu treffen.