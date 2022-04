Nächste Attacke: Lama von zwei Wölfen gerissen

Nachdem Anfang Februar zwei Wölfe einen Hofhund in der Schweizer Gemeinde Soazza (Kanton Graubünden) angegriffen hatten, gibt es erneut Aufregung um eine - in dem Fall tödliche - Wolfsattacke in dem an Vorarlberg angrenzenden Kanton. In der Rheintalgemeinde Untervaz wurde vergangenen Mittwoch ein totes Lama gefunden.