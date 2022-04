Lungenuntersuchungen für Flüchtlinge aus Ukraine

Bisher 2000 Flüchtlinge registriert

Mit Stand Montag wurden in Kärnten bisher knapp 2000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Rund 600 Personen sind privat untergebracht, etwa 300 kommen in Notquartieren - also Pensionen und Hotels - beziehungsweise im Bundesasylzentrum Villach-Langauen unter. Das Land Kärnten geht davon aus, dass in den kommenden Tagen und Wochen mehr Menschen aus der Ukraine nach Österreich und auch ins südliche Bundesland kommen werden.