UNO-Gericht: Russland muss Krieg sofort stoppen

Schon seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden Rufe laut, dass sich der Internationale Gerichtshof in Den Haag mit dem Fall befassen soll. Nun Ordnete das höchste UNO-Gericht an, dass Russland die militärische Gewalt in der Ukraine sofort beenden muss. Kiew wirft Russland in dem Konflikt die Verletzung der Völkermord-Konvention vor.