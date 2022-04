Sonya Kraus zeigt sich nach Chemo ohne Perücke

Will anderen Mut machen

Kraus‘ Fans sind begeistert vom Durchhaltevermögen. Doch die Moderatorin will insbesondere andere Krebspatientinnen ermutigen, sich von der Diagnose nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. „Augenmerk immer auf die positiven Seiten des Lebens! Perücken sind toll.“ Eine Perücke sei „eine Chance, das ist etwas Gutes und ich will euch damit Mut machen, wenn ihr vielleicht Lust auf Veränderung habt“, so Kraus weiter. „Es macht wirklich Spaß und ich habe das umarmt.“